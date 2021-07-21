Энергетики объяснили, почему после экспериментальной опрессовки в Барнауле стали больше рваться трубы

15 июля завершился финальный этап гидравлических испытаний в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 СГК. В 2021 году впервые опрессовка прошла отдельно по четырем магистралям, что позволило уменьшить время отключения горячей воды у потребителей в 1,5 раза. Количество повреждений при этом превысило на 20% результаты гидравлических испытаний прошлого года.

Эксперимент поочередной гидравлики можно считать успешным.

Во-первых, срок единовременного отключения горячего водоснабжения для потребителей удалось уменьшить до 10 дней — в каждом контуре магистрали.

Во-вторых, большей части потребителей горячую воду СГК возвращала раньше срока, установленного по графику, тем самым еще сокращая время отключения ресурса.

В-третьих, дополнительный четырехдневный останов, который изначально планировался для всех потребителей контура ТЭЦ-3, обошел стороной треть потребителей станции. 112 тысяч барнаульцев смогли получать ресурс в это время по резервной схеме.

По контуру Барнаульской ТЭЦ-3 специалисты СГК проверили 998 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. За время испытаний обнаружили 296 повреждений, из них большую часть, 173 штуки, — на внутриквартальных сетях. На 20 июля не устранено 45 из обнаруженных повреждений, но ни одно из них не влияет на подачу горячей воды горожанам.

Самыми пиковыми по количеству порывов оказался участок на улице Энтузиастов, в районе парка спорта Алексея Смертина, от пересечения с улицей Георгиева и до улицы Новгородская. Здесь обнаружено 13 повреждений.

В 2020 году в контуре ТЭЦ-3 было обнаружено 234 повреждения, что на 21% меньше, чем по итогам 2021 года. По каждому из четырех контуров увеличение порывов в большей степени произошло за счет повреждений на внутриквартальных сетях.

Среди основных причин — возраст и степень изношенности этих сетей. В контуре станции средний возраст квартальных сетей — 36 лет. Напомним, что нормативный срок эксплуатации теплосетей — 30 лет.

В 2019–2020 годах упор в ремонтных кампаниях СГК в Барнауле был на магистральные теплосети, так как авария на таком участке влечет за собой отключение отопления зимой у большого количества потребителей. Но в программе ремонтов 2021 года 42 из 60 участков — это работы на внутриквартальных трубопроводах.

Самая оперативная информация об устранении повреждений, отключении и запуске горячей воды, отопления публикуется на официальном telegram-канале компании.

В поиске канал можно найти: по названию «СГК Барнаул», по нику @sgk_barnaul. Либо просто с телефона перейдите по ссылке https://tlgg.ru/sgk_barnaul.