В Рубцовске частично обрушился известный Дом под шпилем

Дом был признан аварийным. Фото: https://vrubcovske.ru

20 июля в Рубцовске произошло частичное обрушение Дома под шпилем. Как сообщает местный портал «вРубцовске.ру», дом был признан аварийным.

По информации журналистов, по неизвестной причине рухнул сам шпиль, расположенный на крыше здания. Именно он делал дом уникальным. В результате падения конструкция проломила все перекрытия строения.

Во время обрушения никто не пострадал. Пару лет назад дом начали расселять, а этой весной – демонтировать. На участке планируют построить сквер.

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