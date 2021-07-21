«Скорая помощь» в Алтайском крае испытывает сверхнагрузку

Число вызовов доходит до 217 в сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

Скорая медицинская помощь в Алтайском крае испытывает невероятную нагрузку. Как сообщает «Толк», в сутки доходит до 217 вызовов медиков одной подстанции.

Сейчас в самом разгаре третья волна коронавируса. Медработников вызывают и днем, и ночью, но из-за дефицита кадров работать бригадам крайне сложно. По нормативам «скорая» должна выдавать 10-11 бригад, а приходится на одну-три команды меньше.

После каждого вызова на дом, где болеют коронавирусом, медикам приходится обрабатывать автомобиль. Сложность заключается и в том, что к ковидным пациентам даже в такую летнюю жару медработникам приходится ездить в защитных костюмах.

Кстати, как отмечают медики, многие горожане не знают, где находится их районная поликлиника, но по многим проблемам нужно обращаться именно к участковому врачу. Сотрудники «скорой» напомнили, что 103 – это телефон экстренной и неотложной помощи, а с температурой чуть выше 37 градусов можно обратиться в и обычную поликлинику.

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