Два человека пострадали в ДТП на Алтае

Авария произошла в селе Майма Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

19 июля в селе Майма столкнулись мотоцикл и автомобиль. В аварии пострадали два человека, сообщает региональное управление МВД.

– По предварительным данным 42-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Cube, поворачивал налево и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом Honda Varadero, – отметили в ведомстве.

От полученного удара автомобиль опрокинулся на бок. В результате ДТП пострадали 30-летний мотоциклист и его 26-летняя пассажирка. Их доставили в больницу, госпитализация не потребовалась.

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.