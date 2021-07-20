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Происшествия20 июля 2021 14:58

Мужчина в медицинской маске ограбил ювелирный магазин в Рубцовске

Подозреваемого ищут
Константин Санталов
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Подозреваемого ищут

Подозреваемого ищут

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 20 июля в Рубцовске мужчина ограбил ювелирный магазин, расположенный на улице Дзержинского, сообщает региональное управление МВД.

– По предварительной информации, мужчина, совершивший нападение, находился в медицинской маске, угрожал предметом, похожим на пистолет. Ворвавшись в торговое помещение, он опрокинул одну из витрин, забрал лоток с украшениями и скрылся, – пояснили в ведомстве.

Полицейские ищут подозреваемого. Они устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а также ущерб, нанесенный ювелирному магазин.