На барнаульском автовокзале закрыли пункт вакцинации

Сейчас в прививочной кампании участвуют 88 медицинских организаций региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за низкого числа желающих прививаться на барнаульском автовокзале с 20 июля временно закрыли пункт вакцинации, сообщает минздрав региона.

– О возобновлении его работы сообщат дополнительно. Сейчас Министерство здравоохранения Алтайского края рассматривает варианты открытия дополнительных пунктов вакцинации, удобных жителям региона, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас в прививочной кампании участвуют 88 медицинских организаций региона. В районах Алтайского края действуют 25 передвижных ФАПов.