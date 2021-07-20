Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2021 15:34

На барнаульском автовокзале закрыли пункт вакцинации

Это временная мера
Константин Санталов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас в прививочной кампании участвуют 88 медицинских организаций региона

Сейчас в прививочной кампании участвуют 88 медицинских организаций региона

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за низкого числа желающих прививаться на барнаульском автовокзале с 20 июля временно закрыли пункт вакцинации, сообщает минздрав региона.

– О возобновлении его работы сообщат дополнительно. Сейчас Министерство здравоохранения Алтайского края рассматривает варианты открытия дополнительных пунктов вакцинации, удобных жителям региона, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас в прививочной кампании участвуют 88 медицинских организаций региона. В районах Алтайского края действуют 25 передвижных ФАПов.