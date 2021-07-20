Алтайский фермер Анатолий Иванов стал лицом кампании Россельхозбанка в поддержку отечественных аграриев

Фото предоставлено Россельхозбанком

Коммуникационная кампания Россельхозбанка по популяризации отечественных продуктов питания из разных уголков страны набирает ход. К ресторатору Аркадию Новикову и ведущей кулинарных шоу Юлии Высоцкой присоединились фермеры и артисты, писатели и путешественники, спортсмены и блогеры, представители других сфер деятельности из десятков регионов страны. Все они объединены желанием наглядно продемонстрировать высокое качество российских продуктов, а самих аграриев и их труд сделать популярными и модными. Таких «амбассадоров» уже почти 250. В Алтайском крае её лицом стал глава крестьянско-фермерского хозяйства Анатолий Иванов, герой одного из роликов, снятых в поддержку аграриев.

«Результат импортозамещения налицо. Сегодня в магазинах и ресторанах есть практически любые продукты отечественного производства, и они – достойного качества. Для нас то, что было сделано в сельском хозяйстве за последние 10 лет – это гордость, и мы хотим, чтобы каждый россиянин знал о тех темпах, которыми развивается агробизнес, о тех трудолюбивых людях, которые двигают его вперёд и о том, какие вкусные продукты у них получаются. Поэтому мы решили объединить амбассадоров, которые так же, как и мы, радуются успехам аграриев и хотят искренне сообщить о них другим. Человек труда всегда был в почёте на алтайской земле. Считаю, что край должен знать своих героев», – сказал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Совсем недавно, в марте, когда начиналась кампания, Аркадий Новиков и Юлия Высоцкая рассказывали про регионы, из которых натуральные фермерские продукты попали на уютную домашнюю кухню и в масштабный ресторанный бизнес.

Благодаря своему выступлению Аркадий Новиков, по сути, стал инициатором целого рекламного «флешмоба» среди фермеров, рестораторов и фудблогеров, которые с гордостью рассказывают о том, чем занимаются – каждый в своём регионе. Одновременно в разных регионах выходит 70 различных роликов, которые будут поддержаны и наружной рекламой. Героем одного из таких роликов и стал наш земляк Анатолий Иванов, из Косихинского района.

«Всю жизнь работаю на земле, и мне нравится каждый год видеть плоды своего труда, строить планы и готовиться к новому урожаю. Рад, что и моя семья, и мои односельчане тоже находят в работе на земле глубокий смысл и делают свою работу хорошо. Мы все вместе выращиваем гречиху, злаковые и еще около десятка зерновых культур в нашей зоне рискованного земледелия. Кормим своими вкусными крупами и хлебом не только наших земляков. Вкусными потому, что выращены с любовью и глубоким знанием дела, ведь это своё, родное. Такое же, как у меня, уважение к сельскому хозяйству, желание продвигать его, я вижу и у Россельхозбанка», – отметил Анатолий Иванов.

Строить бизнес аграриям помогает расчётно-кассовое обслуживание, за которое платить не понадобится тем, кто подключит его не позднее 29 июля.

Ну а Юлия Высоцкая, в свою очередь, с наступлением поры отпусков уже едет в автомобиле по России в захватывающий агротур.

«Лето – это время новых впечатлений, больших планов, решительных действий, ярких открытий и интересных путешествий. Путешествуйте в поисках своего, родного – того, что вдохновляет и радует», – говорит Юлия Высоцкая. Подготовиться к поездке и осуществить её Юлии помогают карта СВОЯ и потребительский кредит по низкой ставке. В создании серии роликов с участием Юлии Высоцкой принимала участие режиссёр Анна Меликян.

В рамках коммуникационной кампании для продвижения российского АПК амбассадоры будут общаться с подписчиками в социальных сетях, устраивать для них конкурсы, делиться историями успеха, высказывать свою точку зрения в СМИ, станут участниками мероприятий, и этим спектр их действий далеко не исчерпывается.

На правах рекламы.