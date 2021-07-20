Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 20 июля 2021 достигло 3731

За сутки умерли 20 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 20 июля скончался 3731 человек с коронавирусом, в том числе 2729 случаев от COVID-19, 1002 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 20 человек с коронаврусом. Все они скончались из-за COVID-19, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 59091, в том числе 3984 ребенка.

Из общего числа заболевших 724 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 36507 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 59091 заболевших: 14655 – у больных внебольничной пневмонией, 36206 – у заболевших ОРВИ, в 8230 случаях – бессимптомное течение