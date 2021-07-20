Жителя Алтая обвиняют в убийстве зятя ножом для разделки мяса

о время следствия мужчина полностью признал свою вину. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Усть-Калманского района будут судить по обвинению в убийстве зятя. Правоохранители завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, по соседству с домом обвиняемого в одном из сел Усть-Калманского района жила его дочь с мужем. На протяжении нескольких лет между тестем и зятем сложились личные неприязненные отношения из-за того, что молодой человек часто ругал пожилого мужчину и его супругу за злоупотребление спиртными напитками, – добавили в ведомстве.

16 апреля мужчина вновь поругался с мужем дочери, а затем взял нож для разделки мяса и ударил им зятя. От полученных травм 40-летний сельчанин скончался на месте происшествия.

Во время следствия мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.