Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 июля 2021 года составило 59091

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 269 человек и составляет 59091 случай инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 20 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3305 человек. Кроме этого, 583 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.Количество тяжелобольных – 711, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 201, – отметили в оперштабе.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул - 104, Бийск - 26, Рубцовск - 15, Новоалтайск - 12, Заринск - 10, Усть-Калманский район - 9, Тальменский, Тогульский, Шелаболихинский районы - по 7 заболевших, Локтевский, Топчихинский, Усть-Пристанский районы - по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Благовещенский, Косихинский, Крутихинский, Кытмановский, Табунский районы - по 5 заболевших, Алейский, Залесовский районы - по 4 заболевших, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Заринский, Кулундинский районы - по 2 заболевших, Алейск, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Суетский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 73 человека. Всего вылечившихся – 48046.