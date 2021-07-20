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Происшествия20 июля 2021 9:17

14 человек спасли при пожаре в Барнауле

Еще 34 сами покинули здание
Константин Санталов
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В результате ЧП никто не пострадал

В результате ЧП никто не пострадал

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле нескольких человек эвакуировали при пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Солнечная поляна, сообщает региональное управление МЧС.

– Прибывшие на место пожарные провели эвакуацию людей из опасной зоны. По лестничным маршам здание покинули 34 человек, еще 14 спасены тремя звеньями газодымозащитной службы, – отметили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила около 6 квадратных метров.