14 человек спасли при пожаре в Барнауле

В результате ЧП никто не пострадал Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле нескольких человек эвакуировали при пожаре в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Солнечная поляна, сообщает региональное управление МЧС.

– Прибывшие на место пожарные провели эвакуацию людей из опасной зоны. По лестничным маршам здание покинули 34 человек, еще 14 спасены тремя звеньями газодымозащитной службы, – отметили в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила около 6 квадратных метров.