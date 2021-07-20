В Барнауле изменится схема движения автобуса №41

Движение изменят в связи с ремонтом тепловой сети Фото: Константин Санталов

В Барнауле до конца сентября ограничат автомобильное движение на пересечении переулка Ядринцева и улицы Папанинцев. В связи с этим изменится схема движения автобуса №41, сообщает пресс-служба мэрии города.

– В связи с ремонтом тепловой сети закроют движение автомобильного транспорта по всей ширине переулка Ядринцева, в районе пересечения с улицей Папанинцев, с 8 часов 20 июля до 17 часов 30 сентября, – отметили в горадминистрации.

Движение автобуса №41 организуют по следующей схеме:

…пр-кт Ленина – ул.Партизанская – ул.Челюскинцев (ост.«Партизанская»);

в обратном направлении:

...ул.Челюскинцев (ост.«Партизанская») – ул.Партизанская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту.

Автомобилистов просят быть внимательными и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.