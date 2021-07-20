Замглавврача алтайской больницы обвиняют в получении крупной взятки

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае заместителя главного врача будут судить по обвинению в получении взятки в крупном размере. Во время следствия он полностью признал свою вину, сообщает краевой Следком.

– По предварительным данным следствия, в 2018 - 2021 году обвиняемый частями получил от предпринимателя взятку на общую сумму 255 тысяч рублей. Денежные средства предназначались для совершения в пользу бизнесмена действий по принятию юридически значимых решений о выборе в качестве контрагента на оказание услуг по уборке снега именно его фирму в обход законных процедур, – сообщили в ведомстве.

На имущество обвиняемого наложили арест т на сумму более 4,6 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.