Погода в Алтайском крае 20 июля 2021: дожди и жара до +29 градусов

При грозе возможны умеренные дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 20 июля, в Алтайском крае ожидается +24...+29 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– По югу и востоку Алтайского края местами небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди. В утренние часы местами туман, – добавили синоптики.

В регионе будет дуть северо-восточный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбик термометра покажет +24...+26 градусов. Преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.