Подозреваемого в убийстве барнаульского участкового мужчину заключили под стражу

Подозреваемый. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Мужчину, подозреваемого в убийстве барнаульского участкового, суд заключил под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

– По данным следствия, 14 июля 2021 года участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу выехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки о явке на следственные действия 57-летнему фигуранту уголовного дела о фальсификации доказательств, – рассказали в СК по Алтайскому краю.

15 июля сгоревшее тело полицейского с колотыми ранами на шее нашли. Рядом был его сожженный автомобиль.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.