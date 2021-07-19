В Барнауле разрабатывают новую схему движения общественного транспорта

Специалисты оценят потребность горожан в автобусах, их вместимости и интервалах движения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле начали разработку новой схемы движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– В результате будет разработана более удобная сеть автобусных маршрутов как для населения, так и для перевозчиков, – отмечают в городской администрации.

Специалисты оценят потребность горожан в автобусах, их вместимости и интервалах движения. Также подрядчик проанализирует состояние маршрутной сети, направлений и интенсивности автомобильных потоков.

Отмечается, что в ближайшее время в транспорте установят специальное оборудование, чтобы обследовать пассажиропок. Новая схема будет готова к концу февраля 2022 года.