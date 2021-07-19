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Здоровье19 июля 2021 12:36

Сколько привито от коронавируса в Алтайском крае 19 июля 2021 года: 436 224 человека

Более 300 тысяч человек полностью привиты
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Пока что в крае не ввели обязательную вакцинацию.

Пока что в крае не ввели обязательную вакцинацию.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Прививку от коронавируса в Алтайском крае поставили 436 224 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– В том числе: 126 540 человек получили первую прививку; 309 684 человека полностью привиты, – говорится в актуальной сводке оперштаба.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 505 281 комплект вакцины.

Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае пока решается вопрос об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Ранее обязательную вакцинацию ввели в Республике Алтай. Постановление об этом подписал главный государственный санитарный врач региона.