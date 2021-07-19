В «Единой России» предложат меры по сдерживанию цен на продукты питания

В понедельник, 19 июля на площадке партии пройдет совещание с руководством правительства и главами регионов, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого набора» (морковь, лук, картофель, свекла, капуста).

Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с региональными отделениями «Единой России».

«В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он отметил, что «Единая Россия» до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту РФ.

«Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся», - сказал Андрей Турчак.

В свою очередь Алексей Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями.

«Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим», - сказал он.

По мнению председателя комитета АКЗС по аграрной политике и природопользованию Сергея Серова, снижению цен на плодоовощную продукцию может способствовать изменение законодательства.

- В нашем регионе с преобладающим сельским населением, достаточно распространено ведение личных подсобных хозяйств. Все овощи «борщевого набора» жители сельской местности выращивают сами, а излишки реализуют скупщикам. И если осенью прошлого года килограмм моркови у владельца ЛПХ покупался за 20-25 рублей, то в розничных сетях его стоимость возросла в 4-5 раз и достигает 120 рулей. В этой ситуации считаем, что торговая наценка товаров первой необходимости, к которым относится и «борщевой набор», должна регулироваться законом и не превышать 10%, - сообщил Сергей Серов.