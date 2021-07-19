В Барнауле ремонтируют бывший клуб «Зебра»

Фото: скриншот с аккаунта в Instagram go_barnaul.

В Барнауле начался ремонт бывшего ночного клуба «Зебра», сообщает amic.ru. Здание расположено по адресу ул. Песчаная, 84. Всего на эти цели выделено 320 млн рублей.

– На объекте уже работает строительная техника. В настоящее время рабочие сносят крыльцо здания, – сообщает издание.

Еще до клуба в здании размещался концертный зал Алтайского государственного музыкального колледжа. Оно принадлежит региональному министерству культуры. После ремонта площадку планируют использовать для проведения концертов и краевых мероприятий.

Все работы планируется закончить до 30 июня 2023 года.