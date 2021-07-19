Сразу 17 человек скончались от COVID-19 за сутки в Алтайском крае

На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается 692 тяжелобольных пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки умерло 17 человек от COVID-19. Общее число летальных исходов за все время пандемии среди больных коронавирусом достигло 3711, сообщает региональный оперштаб.

– Умерло 3 711 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 709 человек; иные причины смерти – 1002 человека, – говорится в актуальной сводке оперштаба.

На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается 692 тяжелобольных пациента, из них 216 человек подключены к аппаратам ИВЛ.