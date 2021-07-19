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Общество19 июля 2021 9:37

В четырех районах Алтайского края ввели карантин из-за опасного жука

Уссурийский полиграф уничтожает пихты
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Бороться с вредителем можно только с помощью санитарной рубки.

Бороться с вредителем можно только с помощью санитарной рубки.

Фото: Татьяна КАЧУРА

В четырех районах Алтайского края объявили карантин из-за распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

– Введенный карантинный фитосанитарный режим направлен на ликвидацию очагов и исключение распространения карантинного объекта, – отметили в Россельхознадзоре.

Карантинные меры вели Красногорском, Кытмановском, Змеиногорском и Курьинском из-за жука-вредителя. Уссурийский полиграф уничтожает пихты. Побороть его можно только с помощью санитарной рубки.