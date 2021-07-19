В четырех районах Алтайского края ввели карантин из-за опасного жука

Бороться с вредителем можно только с помощью санитарной рубки. Фото: Татьяна КАЧУРА

В четырех районах Алтайского края объявили карантин из-за распространения уссурийского полиграфа. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

– Введенный карантинный фитосанитарный режим направлен на ликвидацию очагов и исключение распространения карантинного объекта, – отметили в Россельхознадзоре.

Карантинные меры вели Красногорском, Кытмановском, Змеиногорском и Курьинском из-за жука-вредителя. Уссурийский полиграф уничтожает пихты. Побороть его можно только с помощью санитарной рубки.