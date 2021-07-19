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Здоровье19 июля 2021 8:28

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 июля 2021 года составило 58 822

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 июля 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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За прошедшие сутки из больниц выписали 39 пациентов, которые вылечились от ковида.

За прошедшие сутки из больниц выписали 39 пациентов, которые вылечились от ковида.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 266 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 58 822 человек, в т.ч. 3 963 детей. Выздоровели всего 47 973 человек, – сообщили в оперштабе.

За прошедшие сутки из больниц выписали 39 пациентов, которые вылечились от ковида. На сегодняшний лень в ковидных госпиталях на лечении находятся 3300 человек с подтвержденным коронавирусом. Также там лежат 608 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.