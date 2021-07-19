В Барнауле отремонтировали старый мост на 85%

На сегодняшний день продолжаются работы на второй, правобережной эстакаде. Фото: УПРДОР «Алтай»

Ремонт Старого моста в Барнауле завершен на 85%. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Алтай».

– Готовность объекта более 85%, работы идут по графику. На левобережной эстакаде и совмещенной части сегодня подрядчик заканчивает устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, – отметил эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Алтай» Артем Онищенко. – Обновленная конструкция будет служить не менее 50 лет.

На сегодняшний день продолжаются работы на второй, правобережной эстакаде, со стороны Чуйского тракта. Специалисты отмечают, что после ремонта габариты моста и его грузоподъемность не изменятся.

По графику все работы должны закончить к концу ноября этого года.