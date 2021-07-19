Губернатор Виктор Томенко создал в Алтайском крае региональный штаб по газификации

В состав штаба входят представители правительства региона, а также органы исполнительной власти, которые отвечают за организацию газоснабжения и газификацию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае создали региональный штаб по газификации. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

– Основной задачей регионального штаба является выработка предложений и рекомендаций, направленных на достижение результата, отраженного в послании президента к Федеральному Собранию в части обеспечения технической возможности для подключения к газовым сетям объектов капитального строительства физических лиц в населенных пунктах Алтайского края, в которых имеются газовые сети, – сказано в документе.

В обязанности регионального штаба разработка механизма реализации программы догазификации, рассматривание предложений операторов газификации по включению в проект изучение отказов заявителей в подключении.

В состав штаба входят представители правительства региона, а также органы исполнительной власти, которые отвечают за организацию газоснабжения и газификацию, специалисты газоснабжающих организаций.