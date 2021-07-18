Спад активности клещей отмечают в Алтайском крае

С начала сезона клещи уже покусали 8,5 тысяч человек Фото: Анна СЕМИНА

В последнее время специалисты управления Роспотребнадзора отмечают спад активности клещей в Алтайском крае.

- С начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 8527 человек, из них 2 400 детей до 14 лет. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, - подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Только за прошедшую неделю к медикам обратились 220 человек и это уже говорит о спаде активности.

С начала сезона зарегистрировано уже 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом и четыре случая боррелиоза, в том числе у одного ребенка. В пяти случаях комиссионно подтверждены пять случаев заболевания клещевым энцефалитом. В больницах остаются два больных с подозрением на заболевание.