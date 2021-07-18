В алтайском минздраве рассказали о проблемах с нехваткой кислорода

В больницах Алтайского края кислорода достаточно Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения Алтайского края рассказало, достаточно ли в больницах региона кислородных баллонов. Об этом пишет паблик «Барнаул22».

- Дефицита кислорода в настоящее время в ковидных госпиталях края нет. Сегодня содействие в организации поставок мед. кислорода из других субъектов оказывает Министерство промышленности и торговли РФ. В Алтайский край поставки осуществляются из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, - говорят в ведомстве.

Дело в том, что на двух заводах по производству кислорода произошли поломки. Как следствие, поставки баллонов временно приостановлены. По информации из социальных сетей, некоторые больницы (преимущественно ковидные госпитали) перевели в режим ЧС. В некоторых клиниках он поступает только в реанимацию, а в обычных палатах отключен.

В региональном минздраве добавляют, что в настоящее время мобилизованы мощности производств в Алтайском крае. Ежедневно в госпитали региона поступает почти 40 тонн кислорода.