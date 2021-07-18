Двухэтажный экскурсионный поезд приедет в Алтайский край

Поезд Фото: Пресс-служба РЖД России

В Алтайский край приедет необычный для наших территорий двухэтажный экскурсионный поезд. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

- Что может быть интереснее, чем пересечь почти всю Россию с запада на восток на поезде? Ведь это возможность осознать, насколько наша страна огромна и богата, насколько она разнородна и едина одновременно. Вы увидите достопримечательности российских городов, насладитесь созерцанием бескрайних просторов, побываете на самом глубоком озере планеты, - рассказывают в компании.

Речь идет об удивительном озере Байкал. Путешественники смогут проехать полстраны от порта Байкал до Москвы, а попутно поезд будет делать остановки в различных российских городах. В Алтайском крае он задержится в Славгороде.

Путешествие начнется 31 июля.