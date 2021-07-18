Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 июля 2021 года составило 58 556

За сутки выявлено 268 новых случаев заражения Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 июля 2021 года увеличилось еще на 268 новых случаев и составило 58 556. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

- Барнаул – 94, Бийск – 23, Рубцовск – 13, Новоалтайск – 12, Алейск – 9, Усть - Калманский район – 8, Славгород и Хабарский район – по 7 человек, Калманский, Тюменцевский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 6 человек, Бийский, Егорьевский, Крутихинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Шипуновский районы – по 5 человек, Благовещенский, Зональный, Рубцовский, Тальменский, Усть – Пристанский районы – по 4 человека, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Красногорский, Первомайский, Целинный, Троицкий районы – по 2 заболевших, Косихинский, Поспелихинский, Солтонский, Угловский районы – по 1 заболевшему, - приводит свежую статистику по выявленным случаям оперативный штаб.

Вместе с тем, выписались еще 48 пациентов. Таким образом, число вылеченных на сегодня составляет 47 934. А вот скончались за прошедшие сутки еще 15 человек (общее число жертв - 3 694).