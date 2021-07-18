Микроавтобус врезался в магазин «Мария Ра» в Рубцовске

Место аварии (фото: скриншот страницы "Инцидент Рубцовск" во Вконтакте)

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и влетел в стену магазина «Мария Ра» в Рубцовске. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Рубцовск».

- Влетел в ямку на Гражданском, видимо что-то повредил в подвеске, откинуло и прямо в стену магазина «Мария-Ра». Погиб, к сожалению, - рассказал участник сообщества.

По уточненным данным, смертельное ДТП произошла на пересечении переулка Гражданского и улицы Пролетарской. Водитель искореженного автомобиля погиб на месте происшествия. Он оказался зажат в салоне.

Полиция проводит проверку.