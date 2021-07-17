Бывшую директрису алтайской школы осудили за коррупцию

Женщину признали виновной в присвоении средств Фото: Олег УКЛАДОВ

В Турочакском районе Республики Алтай осудили 46-летнюю местную жительницу, обвиняемую в ряде коррупционных преступлений. Всего ей удалось присвоить больше 177 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении следкома.

Установлено, что в августе 2017 года женщина получила 30 тысяч рублей для покупки пиломатериала для школы, но женщина средства присвоила, а в бухгалтерию направила фальшивые документы. Также с марта 2018 по апрель 2019 года она получала бюджетные деньги для обеспечения двухразовым бесплатным питанием школьников с ОВЗ, но и их присваивала. Весной 2018 года, когда в школе была открыта вакансия дворника, женщина вносила в табель учета рабочего времени ложную информацию о том, что гардеробщик якобы выполняла эту работу, а зарплату дворника забирала на личные нужны.

Женщину свою вину не признала, но суд доказал её виновность. Ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также ей запрещено занимать государственные и муниципальные должности, связанные с административно-хозяйственными функциями, на 2,5 года. Кроме того, с осужденной взыскали сумму ущерба в пользу школы.

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Дело направлено в суд (подробнее)