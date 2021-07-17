На Алтай пытались провезти саженцы лимона с вредителями

Партию товара уничтожили Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Алтайский край из Таджикистана пытались провезти опасные саженцы. Как сообщили в краевой испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, на саженцах лимона нашли вредителя.

Речь идет о калифорнийской щитовке. Этот вредоносное насекомое внесено в список карантинных объектов, а это значит, что продукция из регионов, где оно обитает, строго проверяют и контролируют. Известно, что личинки насекомого имеют ротовые щетинки колющего типа, которыми они повреждают растения. Это приводит к тому, что листва опадает раньше положенного, а кора трескается и отмирает. Под угрозой нанесения вреда находятся более 200 видов кормовых растений.

Всю партию опасной продукции было решено уничтожить.