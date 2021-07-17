Автобус с 15 пассажирами и легковушка столкнулись в Барнауле

Авария произошла в микрорайоне Новосиликатный Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 17 июля, в барнаульском микрорайоне Новосиликатный произошла авария с участием автобуса. Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул», водитель легкового авто получил травмы.

По данным Госавтоинспекции, водитель 1995 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом под управлением водителя 1976 года рождения. На момент ДТП в салоне транспорта находились 15 пассажиров.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки, его госпитализировали в городскую больницу №1. Пассажирам автобуса медпомощь не потребовалась.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.