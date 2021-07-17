На Алтае задержали злостного похитителя пельменей и майонеза

Злоумышленнику удалось украсть продукты на 500 рублей Фото: Евгения САВИНА

В Мамонтовском районе полиция задержала подозреваемого в незаконном проникновении в жилище и краже продуктов. Мужчина похитил из дома продукты питания на общую сумму около 500 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кража произошла в селе Костин Лог. В полицию обратился местный житель и рассказал, что из дома пропала пачка пельменей, майонез, килограмм лука и две булки хлеба.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли голодного воришку. Им оказался мужчина 1982 года рождения. Сразу после кражи он направился в магазин и оставил там крупную сумму.

- По факту кражи c незаконным проникновением в жилище возбуждено и расследуется уголовное дело. Речь идет о 158 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, - отметили в полиции.

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