Реконструкция Старого моста в Барнауле завершена на 85% Фото: УПРДОР «Алтай»

В Барнауле подходит к концу ремонт Старого моста. Как сообщает УПРДОР «Алтай», все работы идут по графику.

По словам эксперта дорожного хозяйства Артема Онищенко, в настоящий момент подрядчик заканчивает обустройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона. Работы на совмещенной части конструкции и на эстакаде со стороны города уже завершили. Новые железобетонные балки и металлические плиты повысят надежность моста.

– Те плиты, которые здесь лежали, уже не просто не справлялись с нагрузкой – они разрушались. Можно сказать, что мы полностью заменили всю автодорожную часть моста, - отметил директор генподрядной организации ООО «Барнаульское ДСУ № 4» Николай Данилин.

Рабочим еще предстоит установить новое ограждение и заменить освещение. Объект планируется сдать в конце ноября этого года.