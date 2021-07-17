21 больной коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае

Обследовано на ковид уже 1676775 человек в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 268 случаев заражения коронавирусом и 21 факт смерти. Как сообщили в краевом оперштабе, причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Общая статистика по заболеваемости на 17 июля выглядит следующим образом:

- 58288 заболевших (+268);

- 47886 выздоровевших (+91);

- 3679 умерших (+21): 2677 – от ковида; 1002 – по иным причинам;

- 3255 больных ковидом и 638 пациентов с пневмонией лечатся в госпиталях;

- 713 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 207 – на ИВЛ.

Обследовано на ковид уже 1676775 человек в регионе. В сутки проводят по 8100 исследований.

Что касается вакцинации, то медорганизации края получили уж больше 505 тысяч комплектов вакцины. На утро 17 июля первую прививку получили 124655 человек, обе – 300933 человека.

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