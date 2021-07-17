Жительница Алтайского края из-за неприязни обвинила пасынка в изнасиловании

Сейчас женщину обвиняют в ложном доносе
Фото: Олег УКЛАДОВ
48-летняя жительница Алтайского края стала фигурантом уголовного дела после ложного доноса об изнасиловании. В тяжком преступлении она обвинила взрослого сына от первого брака супруга, сообщили в пресс-службе регионального управления следкома.
По информации следователей, подозреваемая невзлюбила сына своего супруга от первого брака и решила обвинить его в изнасиловании. Женщина заручилась поддержкой подруги и написала заявление в полицию, где её предупредили об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Однако в ходе расследования выяснилось, что преступления не было, поэтому подозреваемую привлекли к уголовной ответственности.
Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу. В СК напомнили, что заведомо ложный донос является уголовно-наказуемым деянием.
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