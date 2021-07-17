В Барнауле из Пивоварки вытащили 150 мешков мусора

Волонтеры очистили русло реки Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В пятницу, 16 июля, в Барнауле прошла экологическая акция «Чистые берега». На этот раз волонтеры очистили русло реки Пивоварка, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В акции приняли участие сотрудники налоговой инспекции. Всего за час работы в районе улицы Силикатной добровольцам удалось собрать 150 мешков мусора. Организатором акции выступил отдел по охране окружающей среды мэрии и администрация Железнодорожного района.

К слову, это уже не первая акция по очистке русла и берегов Пивоварки. Ранее к уборке присоединились предприниматели, чиновники и активные барнаульцы.