Алтайский министр наведался в бийский ковидарий после сообщений об избиении пациентов

Пациенты жалуются на избиение и плохое питание в госпитале. Скриншот сюжета "Бийского телевидения"

В Бийске пациенты ковидного госпиталя пожаловались на избиение со стороны медицинских работников, а также плохое питание. С проверкой в медучреждение приехал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Как сообщает «Бийское телевидение», всего Попов осмотрел два госпиталя – на базах горбольницы №2 и Бийской ЦРБ. Общий коечный фонд в наукограде составляет 730 мест. Именно в эти медучреждения свозят больных не только из Бийска, но и всей Бийской зоны.

Уже на месте выяснилось, что жалоб на питание или лечение нет. Некоторые больные отметили, что приходилось добиваться госпитализации, доходя до главного врача.

Медикам сейчас тоже тяжело приходится: больных много, а работать нужно в полной защите даже в невероятную жару.

Что касается избиений, то факты не подтвердились. Дмитрий Попов назвал эти сообщения выдумкой. Более того, пациенты рассказали, что больные сами порой ведут себя вызывающе, устраивают скандалы и истерики.

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