Восьмерых выпускников со шпаргалками поймали в этом году на Алтае

В прошлом году было 13 аналогичных нарушений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на ЕГЭ поймали восьмерых выпускников, которые списывали со шпаргалок. Как рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ходе пресс-конференции, в прошлом году было 13 аналогичных нарушений.

– Что, конечно, расстраивает – это шпаргалки, которые выпускники проносят … Каждый год мы обращаемся к родителям и ребятам: не нужно иметь никаких лишних предметов и подсказок, - отметил министр и добавил, что нарушения выявили ситуационные центры, следящие за экзаменом в онлайн-режиме.

Теперь ребятам, пойманным «за руку», придется пересдавать экзамен в следующем году, так как результаты аннулируются.

Также министр добавил, что кампания этого года принесла неплохие результаты. В этом году 54 выпускника получили максимальный балл, также порадовало общее среднеарифметическое результатов госэкзаменов.