Гастрономический фестиваль «АХ! Фест» на Алтае проведут в онлайн-формате

В этом году главным аттракционом, по традиции, будет «Гастролаборатория». Фото: vk.com/holmogorye

В Алтайском крае приняли решение о переформатировании гастрономического фестиваля «АХ! Фест». В этом году он пройдет в онлайн-формате, сообщили организаторы.

17 июля организуют прямую трансляцию с территории Долины семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» в райцентре Алтайское.

В этом году главным аттракционом, по традиции, будет «Гастролаборатория». Так, известные шеф-повара дадут мастер-классы и расскажут об эксклюзивных блюдах. В числе мастеров будет Василий Вдовин – специалист, входящий в пятерку лучших пиццайоло (мастеров по выпечке пиццы, прим.ред.) России.

- Во время включения веб-посетители «АХ! Феста» увидят обзор продукции компаний и партнёров, узнают секреты долголетия и смогут поучаствовать в розыгрыше. Зрителей также ждёт путешествие по музею, а самых активных из них – подарки в прямом эфире, - добавили организаторы.