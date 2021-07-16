174 тысячи барнаульцев останутся без горячей воды из-за опрессовки

Отключение будет длиться с 19 июля по 5 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 19 июля, стартует опрессовка в контуре ТЭЦ-2 в Барнауле. Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, без горячей воды останутся 174 тысячи горожан.

Гидравлические испытания продлятся 18 дней - с 19 июля по 5 августа. Специалисты найдут и отремонтируют повреждения на трубопроводах. Всего будет обследовано 610 километров тепловых сетей.

В СГК добавили, что это заключительный этап опрессовки в этом году.

- Ещё в этот период на ТЭЦ-2 установят механизмы, которые уже следующим летом позволят сократить опрессовку также, как в этом году провели в контуре ТЭЦ-3 - по магистралям. А ещё сократятся сроки - как минимум на три дня, - отметили в компании.