Жители Алтайского края могут получать электронные квитанции ЖКХ вместо бумажных

Квитанция ЖКХ Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежегодно в Барнауле жители многоквартирных домов получают более 3 миллионов бумажных квитанций за жилищно-коммунальные услуги, срок таких квитанций недолговечен, а уходит на это более 19 тонн бумаги. Для потребителей Сибирской генерирующей компании существует возможность отказаться от бумажного варианта в пользу электронных квитанций. Это можно сделать через Личный кабинет Системы «Город».

Преимущества электронной квитанции в том, что она становится доступна на несколько дней раньше бумажной, так как минует процесс печати и доставки. Кроме того, она позволяет своевременно получать и без комиссии оплачивать коммунальные услуги онлайн, даже находясь вдали от дома. Документ в такой форме не потеряется и не испортится, ежемесячно сохраняется в личном кабинете и можно скачать квитанцию за любой выбранный период.

Электронные квитанции за жилищно-коммунальные услуги – это не только быстро и удобно, но и экологично. Для оформления такой услуги потребуется не более 15 минут и всего 5 шагов:

1. Заходим через браузер в личный кабинет Системы «Город»;

2. Открываем раздел «Настройка» (правый верхний угол);

3. Вводим и подтверждаем адрес электронной почты;

4. Вводим разовый код подтверждения и пароль от Личного кабинета Системы «Город» (разовый код придет Вам на указанный e-mail).

5. Ставим отметку в настройках «Получать квитанции по электронной почте».

Удобство электронных квитанций в том, что они не занимают места и не теряются (все квитанции можно сохранять в телефоне или компьютере), а информацию о начислении можно узнать на неделю раньше, чем при получении бумажного варианта.

Также в Личном кабинете Системы «Город» можно подать показания и проверить статистику по показаниям счетчиков, проанализировать потребление горячей воды за прошлые месяцы, оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома.