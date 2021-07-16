Для самых вкусных и ароматных блюд: любая посуда – за 1 рубль в «Галамарте»

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На новой посуде и готовить намного легче, и еда получается вкуснее. При этом вовсе не обязательно тратить на кухонную утварь целое состояние; напротив – можно купить все необходимое и при этом очень неплохо сэкономить. Нет ничего невозможного, когда в «Галамарте» проходит акция «Второй товар за 1 рубль»: 19 и 20 июля она действует в интернет-магазине на всю посуду.

Смотреть видеосюжет Коллекция Мозаика (Арт. 824-425, 824-402, 824-422, 824-419, 824-421)

Что значит – не нужно никуда идти: можно оформить заказ, не вставая с дивана. Никаких очередей и духоты, только комфортный и приятный шопинг! И лучше всего заранее составить список желаний, чтобы ничего не забыть.

Для готовки – сковороды и сотейники, казаны и кастрюли, формы для выпечки, ветчинницы… Можно обновить и свою кухню, и на подарки близким взять.

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Для элегантной сервировки – на каждый день и на праздники - тут тоже все есть: красивые блюда, салатники, менажницы. Также обратите внимание на наборы фарфоровой посуды; этот материал отлично сочетает в себе практичность и эстетику и всегда добавляет нотку изящества даже в повседневные обеды. Вы почувствуете разницу, когда начнете пользоваться такой посудой!

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И множество аксессуаров, без которых на кухне, как говорится, никак: сита (для просеивания муки и процеживания компотов, морсов, чаев), крышки, терки, подносы, мельницы для специй…

Словом, если у вас никак не поднималась рука, чтобы выкинуть все старое и ненужное, это отличный шанс от «Галамарта»: можно полностью сменить кухонную обстановку и ничуть не потратиться. А в разделе акций, как всегда, собраны все самые актуальные и выгодные предложения; в народном магазине покупать выгодно можно не время от времени, а постоянно.

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8-800-25-000-25

www.galamart.ru

*Акция «Второй товар за 1 рубль на посуду» действует 19 и 20 июля 2021 г. в интернет-магазине «Галамарт».

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