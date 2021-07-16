Жительницу Камня-на-Оби будут судить за смертельное ранение пожилой гостьи

Уголовное дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить 61-летнюю жительницу Камня-на-Оби. Женщина обвиняется в тяжелом ранении гостьи, которая впоследствии скончалась, сообщили в пресс-службе регионального управления следкома.

Следствие полагает, что в начале мая 2021 года к обвиняемой в гости пришла 71-летняя потерпевшая. Женщины распивали алкоголь на квартире и повздорили. Потасовка закончилась тем, что обиженная хозяйка взяла кухонный нож и воткнула гостье в бедро, повредив артерию. Потерпевшую доставили в больницу, где она скончалась от обильной потери крови.

Обвиняемая уже признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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