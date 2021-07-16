Радио ENERGY разыграло среди жителей Барнаула стильный велосипед

Фото предоставлено Радио ENERGY

Каждый год барнаульская радиостанция Радио ENERGY разыгрывает среди энергичных жителей города Барнаула красивый и стильный велосипед. В этом сезоне Радио ENERGY устроило челлендж в социальных сетях.

Условия были просты — показать, как креативно и позитивно можно проводить лето совместно с Радио ENERGY. В этом году победителем конкурса стала Анастасия Аристова, которая вместе со своими друзьями разместила в своем аккаунте в Instagram целую серию веселых сторис с оригинальным сюжетом на тему “Хочу велик от NRJ”, пишет altai.news.

Фото предоставлено Радио ENERGY

Еще двум участникам конкурса представители Радио ENERGY вручили поощрительные подарки для активного летнего отдыха. Поздравляем победителей! И напоминаем: лето обязательно будет ярким и насыщенным событиями, если каждый день слушать Радио ENERGY в Барнауле на частоте 87.5FM!