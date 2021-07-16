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Общество16 июля 2021 8:24

Радио ENERGY разыграло среди жителей Барнаула стильный велосипед

Еще двум участникам челленджа вручили поощрительные подарки для активного летнего отдыха
Источник:kp.ru
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Фото предоставлено Радио ENERGY

Фото предоставлено Радио ENERGY

Каждый год барнаульская радиостанция Радио ENERGY разыгрывает среди энергичных жителей города Барнаула красивый и стильный велосипед. В этом сезоне Радио ENERGY устроило челлендж в социальных сетях.

Условия были просты — показать, как креативно и позитивно можно проводить лето совместно с Радио ENERGY. В этом году победителем конкурса стала Анастасия Аристова, которая вместе со своими друзьями разместила в своем аккаунте в Instagram целую серию веселых сторис с оригинальным сюжетом на тему “Хочу велик от NRJ”, пишет altai.news.

Фото предоставлено Радио ENERGY

Фото предоставлено Радио ENERGY

Еще двум участникам конкурса представители Радио ENERGY вручили поощрительные подарки для активного летнего отдыха. Поздравляем победителей! И напоминаем: лето обязательно будет ярким и насыщенным событиями, если каждый день слушать Радио ENERGY в Барнауле на частоте 87.5FM!

Фото предоставлено Радио ENERGY

Фото предоставлено Радио ENERGY