Число заболевших ковидом на Алтае превысило 58 тысяч человек

За сутки выявили еще 267 зараженных
Фото: Олег УКЛАДОВ
С начала пандемии в Алтайском крае выявили больше 58 тысяч зараженных коронавирусом. Как сообщили в региональном оперштабе, за сутки зарегистрировано еще 267 фактов заболевания.
Общая статистика на 16 июля выглядит следующим образом:
- 58020 заболевших;
- 47795 выздоровевших;
- 3658 умерших: 2 656 – от коронавируса; 1002 – по иным причинам;
- 3296 пациентов с ковидом и 745 человек с вирусной пневмонией лечатся в ковидных госпиталях;
- 734 больных находятся в тяжелом состоянии;
- 96 переносят инфекцию без симптомов.
Также в медорганизациях региона продолжается вакцинация населения против ковида. Известно, что 123872 человека получили первую прививку, а 294 502 – привиты полностью.
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