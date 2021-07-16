Число заболевших ковидом на Алтае превысило 58 тысяч человек

За сутки выявили еще 267 зараженных Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала пандемии в Алтайском крае выявили больше 58 тысяч зараженных коронавирусом. Как сообщили в региональном оперштабе, за сутки зарегистрировано еще 267 фактов заболевания.

Общая статистика на 16 июля выглядит следующим образом:

- 58020 заболевших;

- 47795 выздоровевших;

- 3658 умерших: 2 656 – от коронавируса; 1002 – по иным причинам;

- 3296 пациентов с ковидом и 745 человек с вирусной пневмонией лечатся в ковидных госпиталях;

- 734 больных находятся в тяжелом состоянии;

- 96 переносят инфекцию без симптомов.

Также в медорганизациях региона продолжается вакцинация населения против ковида. Известно, что 123872 человека получили первую прививку, а 294 502 – привиты полностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более тысячи жителей Алтайского края заболели COVID-19 после вакцинации

В регионе рассматривается обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан (подробнее)