Алтайский край может стать пилотным регионом по адаптации к глобальным изменениям климата

В правительстве обсудили вопросы сокращения выбросов парниковых газов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Накануне в администрации Алтайского края чиновники и ученые обсудили глобальные изменения климата. В ходе заседания стало известно, что регион может стать пилотным по компенсации углеродного следа, сообщили в пресс-службе правительства.

- Уже сейчас многие компании занимаются сокращением вредных выбросов непосредственно в процессе производства. Но компенсировать вред окружающей среде, так называемый углеродный след, можно и другими способами. Например, за счет увеличения производства кислорода - увеличения площади лесов, - отметили в администрации.

Как отметил губернатор региона Виктор Томенко, в правительство РФ направлено письмо, в котором предлагается присвоить нашему краю статус пилотного региона по борьбе с климатическими изменениями. Это будет не только полезно для экологии, но и привлечет в регион инвесторов. Сейчас подобный проект реализуется в Сахалинской области.

Директор президент АНО «Центр экологических инноваций» Андрей Стеценко добавил, что уже сейчас в крае занимаются адаптацией сельского хозяйства. Также у нас есть лесной проект, благодаря которому с бизнесом договариваются о компенсации углеродного следа путем покупки углеродных единиц в алтайских лесах.

По итогам заседания было решено создать региональный банк углеродных единиц. Постановление разработают профильные ведомства.