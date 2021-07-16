Два человека погибли в аварии на трассе в Романовском районе

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера, 15 июля, в Романовском районе произошла смертельная авария, погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, иномарка нарушила правила дорожного движения.

Предварительно установлено, что авария произошла на 210-ом километре дороги А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан» в Романовском районе. Водитель 1959 года на автомобиле Honda нарушил правила проезда перекрестка и не предоставил преимущество в движении отечественной машине. В итоге автомобили столкнулись.

На месте происшествия от полученных травм погибли водитель и женщина-пассажир 1957 года рождения из отечественной легковушки. Еще два пассажира из этой машины направлены в больницу с различными травмами. В другом автомобиле тоже пострадала пассажирка, а водитель за медпомощью не обращался.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.