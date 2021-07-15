На Алтае качелями убило ребенка

Травмы оказались слишком тяжелыми Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка, получившего смертельную травму на качелях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Трагический случай был зарегистрирован в Первомайском районе.

- 14 июля два мальчика одиннадцати и четырех лет качались на качели, сооруженной местным жителем на придворовой территории, - рассказывают в ведомстве.

Когда дети качались, деревянный столб, на котором закрепили канаты, наклонился и упал, придавив собой младшего мальчика. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Прокуратурой Первомайского района его ход расследования поставлен на контроль, - добавляют в ведомстве.