ВТБ повышает доходность по вкладу «Новое время»

ВТБ увеличивает на 0,8 п.п. базовую ставку по вкладу «Новое время» и запускает акцию «Время – деньги», позволяющую дополнительно увеличить доход по депозиту.

Условием участия в акции «Время – деньги» является размещение на вкладе новых для банка средств. Акция распространяется на депозиты, открытые с 13 июля по 31 августа и не закрытые досрочно до 30 ноября. Вознаграждение в рамках акции будет перечислено участнику на счет в период с 16 до 30 декабря 2021 года.

«Сейчас на рынке мы наблюдаем рост интереса к срочным депозитам. Люди адаптировались к новым реалиям и постепенно возвращаются к классической модели сберегательного поведения. Этому способствует в том числе и увеличение количества интересных предложений со стороны банков. Со своей стороны, мы улучшаем условия по вкладам и рассчитываем, что «Новое время» будет пользоваться спросом как у новых, так и у действующих клиентов, позволяя им получить хорошую доходность на комфортном сроке размещения», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.

При открытии вклада «Новое время» в дистанционных каналах – в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания – минимальная сумма размещения составляет 1 тыс. рублей, при обслуживании в отделении – 30 тыс. Депозит открывается на срок 181 день, операции по пополнению и частичному снятию средств со вклада не предусмотрены. Выплата процентов по вкладу осуществляется ежемесячно на счет вклада или на мастер-счет в зависимости от выбора клиента.

Информация об условиях акции размещена на сайте банка.